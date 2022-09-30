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Общество

Юрий Осколков опроверг информацию о краже в пензенском аэропорту

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Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков прокомментировал сообщение Приволжской транспортной прокуратуры, которая заявила о хищениях в возглавляемой им организации, назвав информацию не совсем достоверной.

«Данное уголовное дело не имеет никакого отношения к аэропорту. Дело возбуждено в отношении подрядной организации - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» (г. Москва). Очистные сооружения после сдачи должны были быть переданы в эксплуатацию аэропорту, однако этого до сих пор не произошло. Очистные являются объектом незавершенного строительства и не имеют отношения к аэропорту», - подчеркнул Юрий Осколков.

Ранее в прокуратуре сообщили, что с июля 2019 года по июнь 2022-го из очистных сооружений для стоковых вод неизвестные похитили угольный сорбент, водомерные устройства для учета количества очищенных стоков и экраны для сгона нефтепродуктов на кран-балках.

Пензенская транспортная прокуратура проверила исполнение градостроительного законодательства при выполнении работ по контракту, заключенному собственником очистных сооружений для нужд аэропорта. На основе составленного материала транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

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