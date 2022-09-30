В Пензенской области число случаев коронавируса достигло 210,5 тысячи

30.09.2022 | 13:38

В Пензенской области за сутки зарегистрировали 601 случай коронавирусной инфекции. 32 заболевших госпитализированы.

Наибольшее число инфицированных выявили в Пензе (238) и Кузнецком (144) районах.

Также в суточную статистику вошли Пензенский район (58 случаев коронавируса), Никольский (28), Бессоновский (25), Каменский (23), Городищенский (20), Камешкирский (12), Тамалинский (10), Спасский, Сосновоборский (по 8), ЗАТО Заречный (8).

По 4 случая инфекции выявили в Колышлейском, Нижнеломовском, Пачелмском районах, по 2 - в Белинском и Неверкинском, по 1 - в Земетчинском, Мокшанском и Сердобском.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 210 554 случаев COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрировали 965 выздоровевших, сообщили об 1 новой смерти пациента.

Итого выздоровевших - 199 390, умерших - 6 072, рассказали в региональном оперативном штабе.