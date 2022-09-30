В Пензе занятия для школьников перенесли из ФОКов в спортзалы

30.09.2022 | 12:19

В Пензе дети, посещающие ФОКи, теперь занимаются в спортзалах или на улице. Об этом на сессии гордумы в пятницу, 30 сентября, сообщила начальник управления образования города Алла Маркова.

Депутат Алексей Иванов отметил, что практически все ФОКи областного центра отданы под размещение мобилизованных граждан. Занятия у детей вынуждены были отменить.

«Эти занятия куда-то перенеслись или ребятишки останутся без них?» - задал вопрос народный избранник.

Алла Маркова заверила, что дети не пострадают.

«У нас уже обращались родители по этому вопросу. Все занятия, которые были в ФОКе касаемо образовательных организаций (я отвечаю сейчас за свои объекты), переведены и проработаны по графику в спортзалах либо, пока хорошая погода, на территории. То есть дети в этот период ущемлены в занятиях спортом не будут», - подчеркнула Маркова.

Иванов напомнил про ФОК «Надежда» при школе № 59, где около 70 гимнасток временно лишились возможности заниматься.

«Вопрос мы начали решать. Задача по 59-й школе была поставлена вчера утром. Дети будут переведены в другие учреждения, занятия не прекращаем», - заявила Алла Маркова.

«Алла Викторовна, мы всю сложность вопроса понимаем, просьба по возможности перевести все в спортзалы. Но, коллеги, мы тоже должны понимать: ситуация чрезвычайная и ограничения определенные будут - давайте смотреть правде в глаза. Такого режима, как был раньше, когда ФОКи действовали, не будет, поэтому определенные проблемы возникнут, и мы должны быть к ним готовы, минимизировать их - насколько это возможно», - подчеркнул глава Пензы Владимир Мутовкин.