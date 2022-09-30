В Пензе на повышение зарплат работников мэрии направят 20 млн

30.09.2022 | 12:34

С сентября 2022 года у сотрудников администрации Пензы вырастут зарплаты. На надбавку затратят около 20 млн рублей. Речь об этом шла на сессии гордумы в пятницу, 30 сентября.

Первый заммэра Олег Денисов пояснил, что повышение затронет специалистов на должностях от ведущего специалиста до первого заместителя главы, глав администрации и города (Александра Басенко и Владимира Мутовкина) оно не коснется.

«У ведущего специалиста надбавка составит примерно 3 300 (сейчас получает 18 400, будет получать 21 000, оклад - 7 700); у главного специалиста - 3 700 (было 21 000, будет 25 000, оклад - 8 500); у начальника отдела - 5 000 (сейчас - 31 800, будет 36 000, оклад - 11 000); у начальника управления, главы районной администрации - 6 300 (сейчас - 45 600, будет 52 000, оклад - 14 500); у заместителя главы - 7 500 (сейчас - 61 400, будет 69 000, оклад - 17 300); у первого заместителя главы - 8 317 (сейчас - 67 699, будет 76 016, оклад - 19 119)», - конкретизировал докладчик.

Владимир Мутовкин уточнил, что оклады при этом не увеличиваются.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина пояснила, что средства на надбавку частично постараются найти внутри каждого учреждения, «чтобы ужаться», а частично возьмут из доходов по итогам девяти месяцев.

Депутат Дмитрий Акимов посчитал, что зарплаты у сотрудников мэрии слишком низкие.

«А вы вообще сотрудников на эти зарплаты-то можете найти?» - поинтересовался он.

По словам Олега Денисова, в администрации сейчас имеется более 20 вакансий: «Поэтому милости просим всех желающих».

«У города бюджет - 17 млрд рублей, то есть сотрудники распоряжаются 17 млрд рублей. Я считаю, что глава района должен получать минимум 100 тысяч рублей. Минимум! А замглавы, тем более сам глава, - 250-300 тысяч, потому что руководитель предприятия, у которого оборот 3-4 млрд рублей, получает миллион. Я понимаю, что это не госслужащие, но топовых менеджеров вы на такие зарплаты просто не найдете. Я думаю, что надбавки надо увеличить как минимум в пять раз, за такие деньги мы нормальных чиновников просто не найдем», - высказал свое мнение Акимов.

Владимир Мутовкин согласился с депутатом. «Либо мы не найдем на эти деньги адекватных людей, либо эти люди будут работать немножко в другом ключе. Это объективная ситуация, от нее никуда не денешься», - заключил он.