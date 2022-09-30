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Общество

В Пензе депутат опасается голодных бунтов из-за роста тарифов на ЖКУ

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В Пензе на сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 сентября, депутаты затронули вопрос поднятия тарифов на ЖКУ на 9%.

Увеличение запланировано с 1 декабря.

Один из депутатов, Александр Смирнов, предложил обратиться в вышестоящие органы, Законодательное собрание и к губернатору с просьбой ходатайствовать перед Минэкономразвития, Госдумой, президентом о перенесении срока поднятия тарифов.

«Положение в стране тяжелое, жителям и так приходится очень нелегко, продукты дорожают день ото дня. Еще если и тариф поднять, то мы с вами столкнемся с голодными бунтами», - высказался народный избранник.

Ранее сообщалось, что плата за ЖКУ увеличится внепланово, второй раз за год. Предполагалось, что тарифы поднимут с 1 июля 2023 года, но решили сделать это раньше.

В Минэкономразвития рост тарифов объяснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры.

По примерным подсчетам экспертов, стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи из трёх человек в среднем увеличится на 324 рубля.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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