Сотрудники ПАО «Т Плюс» собрали мусор на берегу Суры

30.09.2022 | 18:40

Все, что оставили после себя в кустах на берегу Суры нерадивые пензенцы, в пакеты собрал коллектив «Мордовского» филиала ПАО «Т Плюс» - сотрудники Пензенской ТЭЦ-1. Они приняли участие в акции «Чистый берег». 30ь человек разошлись по разным участкам, чтобы навести порядок.

«Это общее дело. Очень благодарен сотрудникам, которые вышли на очистку территории. Считаю, что у акции «Чистый берег» большое будущее, потому что экология - тема очень интересная, от нее зависит наше будущее и наших детей», - подчеркнул технический директор Пензенской ТЭЦ-1 ПАО «Т Плюс» Павел Дильман.

Компания ПАО «Т Плюс» активно продвигает социально-экологическую политику, участвует в акциях, направленных в том числе и на благоустройство в разных городах. Марина Ятчева из Саранска, одна из идейных вдохновительниц многих проектов, приехала в Пензу, чтобы поддержать коллег не словом, а делом.

«Мы заинтересованы в чистоте. Это не только наши, скажем так, желание и труд - это еще и потребность людская», - отметила начальник отдела филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» из Саранска Марина Ятчева.

Так совпало, что в Пензе проходит месячник по благоустройству. И предприятия, в том числе - энергетического комплекса, не остаются в стороне. Ведь планета на всех одна.

В благодарность за труд, отзывчивость всех участков акции по ее завершении ждал горячий чай с пирогами.