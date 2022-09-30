С желающих отправиться в зону СВО депутатов не снимут полномочия

30.09.2022 | 11:56

Депутат Алексей Иванов хотел заключить краткосрочный контракт и отправиться в зону СВО. Об этом он рассказал на сессии Пензенской городской думы в пятницу, 30 сентября.

Вопрос, может ли он это сделать, Иванов направил в юридическую службу. По словам народного избранника, это было еще до объявления частичной мобилизации.

«Ответ до сих пор не получил. Сейчас ситуация изменилась. Меня волнует вопрос: если у нас депутат будет призван по мобилизации, останется ли за ним место?» - спросил Алексей Иванов.

Глава Пензы Владимир Мутовкин перечислил три основания, по которым полномочия с депутата снимаются: смерть народного избранника; его личное заявление; приговор суда, вступивший в силу.

«Если человек уезжает в длительную командировку, то это никоим образом не является основанием для снятия с него полномочий», - заявил Мутовкин.