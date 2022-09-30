Отделка: в «Термодоме» рассказали, как выбрать квартиру

30.09.2022 | 16:49

Правильного ответа на вопрос, какая отделка лучше - чистовая, черновая или white box*, не существует. Точнее, для каждого человека будет свой.

Черновую выберет тот, кто любит все делать основательно и «под себя».

Захочется параллельные выключатели в каждой комнате - значит, будут. Если важно, чтобы свет шел не только от потолочных светильников, но и от настенных, рядом с кроватью, то тоже можно организовать.

Еще один плюс - цена на квартиры с черновым ремонтом всегда ниже.

Квартиры с черновой отделкой есть, например, в ЖК «Радужные дворы» Города Спутника.

Предчистовая - для тех, кто любит индивидуальность, но не хочет вникать в мелочи ремонта.

Сколько слоев шпаклевки наносить, какие уголки ставить - если это неинтересно, подойдут квартиры с отделкой white box*. Здесь останется только выбрать цвет обоев, напольное покрытие, мебель - в общем, все самое интересное.

Квартиры с предчистовой отделкой можно посмотреть в пензенском ЖК «Парк Рояль».

И, наконец, чистовая. Ее выбирают люди, которые не хотят ждать и совсем не любят ремонт. Получили ключи - и переезжают. Все просто и быстро.

Такие квартиры есть в ЖК «Новелла», расположенном в Заводском районе.

Узнать больше о ценах, планировках и условиях покупки можно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Cайт termodom-pnz.ru.

*white box (уайт бокс) - предчистовая отделка квартиры.

Застройщики: ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль», ЖК «Радужные дворы» - ООО «СЗ «Термодом-оптима» и ООО «СЗ «Термодом-профи», ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1» и ООО «СЗ «Новэлла-2». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.