Названы 5 действий, которые обязательно стоит предпринять перед мобилизацией

29.09.2022 | 12:20

В России продолжается частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным.

Telegram-канал «Госуслуги: для родителей» напомнил о важных действиях, которые стоит сделать семьям, где может быть мобилизован один из родителей.

Специалисты советуют заранее позаботиться о некоторых юридических действиях и документах. Ведь в случае призыва на их оформление может не хватить времени.

«Если планируются сделки с недвижимостью, без собственника их можно совершить только по нотариальной доверенности. Например, когда квартира оформлена на отца детей, для оплаты использован маткапитал и нужно выделить им доли. Или заемщик муж, а жена будет оформлять погашение ипотеки для многодетных по его договору», - специалисты «Госуслуг» рекомендуют заранее оформить доверенность у нотариуса.

Для некоторых действий достаточно простой письменной формы доверенности - например, на управление машиной или представление интересов в управляющей организации.

Родителям стоит проверить запрет на выезд детей из страны. При оформлении заявления о несогласии на выезд ребенка за границу отменить его может только этот родитель. Если в запрете уже нет необходимости, нужно отозвать заявление.

Подлежащим мобилизации рекомендуется заключить брак, чтобы второй супруг имел те права, которые не даются без заключения официального брака.

«Например, их имущество не считается совместно нажитым, отцовство нужно устанавливать по заявлению или через суд, не возникает право на наследование первой очереди. Могут быть сложности с уточнением информации о состоянии здоровья или при оформлении налоговых вычетов. Если повестка уже пришла, брак можно зарегистрировать без ожидания - с учетом особых обстоятельств», - напомнили на «Госуслугах».

Следует заранее озаботиться местом жительства и содержанием детей. Если супруги разведены, необходимо решить вопрос с разделом имущества и выплатой алиментов. Определить, где будут проживать дети, дать согласие на прописку по другому адресу.

Мобилизованному требуется «настроить» перевод денег. Все они приравниваются к военнослужащим по контракту и будут получать выплаты. Деньги зачисляются на их счет в банке, привязанный к карте «Мир», или без карт. Чтобы семья имела доступ к деньгам, можно выпустить дополнительную карту или настроить в приложении автоматический перевод денег супруге и родителям. После призыва это может быть затруднительным, так как из средств связи с мобилизованным будет только кнопочный телефон.