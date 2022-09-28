В Пензе ТСЖ и УК не включают отопление из экономии

28.09.2022 | 18:28

Там, где батареи еще холодные, они должны стать горячими не позднее 7 октября. Об этом на брифинге рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства области. К утру среды в Пензе включили 72 источника теплоснабжения, а всего их 88.

Отопление поступает во все больницы, в десятки школ, детских садов, становится комфортнее жителям многоквартирных домов, в частности отапливаются часть центра и почти весь район ГПЗ. Данные меняются ежечасно.

Отдельно Михаил Панюхин остановился на некоторых социальных объектах.

«В связи с той работой, которая проводится сейчас по мобилизации, у нас тут будет размещаться довольно большое количество людей, и на тех объектах мы практически все помещения, где они будут размещаться, подключили», - сообщил министр.

К зиме в регионе заготовили 984 тонны угля и 19 104 тонны жидкого топлива. В области сформировали 269 аварийно-восстановительных бригад, есть они и в управляющих организациях.

В МУП «Жилье-16» таких 2. Их задача - выезжать на небольшие ЧП, крупными занимаются ресурсники.

«По телефону 310-560 могут обратиться в диспетчерскую службу, через 30 минут аварийная бригада подъедет - это по Первомайскому и Ленинскому районам, мы их в данный момент обслуживаем. По увеличению объема многоквартирных домов аварийные бригады будут увеличиваться», - отметил директор МУП «Жилье-16» по ОЖФ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Бывает так, что тепло готово зайти в многоквартирный дом, но его не пускают руководители ТСЖ и управляек - они экономят.

«Нужно включать в домах - это позволит и ресурсоснабжающим организациям плавно провести включение, не будет разрыва сетевого хозяйства, когда создается давление, а потребитель ресурс не берет», - объяснил Михаил Панюхин.

Если на жалобы никто не реагирует, можно с 9:00 до 18:00 звонить на горячую линию по номеру 22-23-70.

Кроме прочего, министр отметил, что за последние годы в Пензе поменяли немало старых труб, теперь ведется модернизация ряда ЦТП. Это должно благоприятно сказаться на прохождении зимнего сезона.