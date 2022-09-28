Общество

В Пензе ТСЖ и УК не включают отопление из экономии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Там, где батареи еще холодные, они должны стать горячими не позднее 7 октября. Об этом на брифинге рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства области. К утру среды в Пензе включили 72 источника теплоснабжения, а всего их 88.

Отопление поступает во все больницы, в десятки школ, детских садов, становится комфортнее жителям многоквартирных домов, в частности отапливаются часть центра и почти весь район ГПЗ. Данные меняются ежечасно.

Отдельно Михаил Панюхин остановился на некоторых социальных объектах.

«В связи с той работой, которая проводится сейчас по мобилизации, у нас тут будет размещаться довольно большое количество людей, и на тех объектах мы практически все помещения, где они будут размещаться, подключили», - сообщил министр.

К зиме в регионе заготовили 984 тонны угля и 19 104 тонны жидкого топлива. В области сформировали 269 аварийно-восстановительных бригад, есть они и в управляющих организациях.

В МУП «Жилье-16» таких 2. Их задача - выезжать на небольшие ЧП, крупными занимаются ресурсники.

«По телефону 310-560 могут обратиться в диспетчерскую службу, через 30 минут аварийная бригада подъедет - это по Первомайскому и Ленинскому районам, мы их в данный момент обслуживаем. По увеличению объема многоквартирных домов аварийные бригады будут увеличиваться», - отметил директор МУП «Жилье-16» по ОЖФ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Бывает так, что тепло готово зайти в многоквартирный дом, но его не пускают руководители ТСЖ и управляек - они экономят.

«Нужно включать в домах - это позволит и ресурсоснабжающим организациям плавно провести включение, не будет разрыва сетевого хозяйства, когда создается давление, а потребитель ресурс не берет», - объяснил Михаил Панюхин.

Если на жалобы никто не реагирует, можно с 9:00 до 18:00 звонить на горячую линию по номеру 22-23-70.

Кроме прочего, министр отметил, что за последние годы в Пензе поменяли немало старых труб, теперь ведется модернизация ряда ЦТП. Это должно благоприятно сказаться на прохождении зимнего сезона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте