Общество

В этом и следующем году пензенцы не увидят компенсации за отопление

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В понедельник, 26 сентября, в Пензе стартовал отопительный сезон-2022/23. Однако некоторые горожане не дождались компенсации за ресурс за предыдущий период подачи тепла.

О том, что деньги до сих пор не выплачены, на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» рассказала пользовательница Татьяна.

«Мы проживаем на Измайлова. За отопление платим по максимуму. Компенсацию давали каждый год. Разберитесь, пожалуйста, с этим вопросом», - попросила пензячка.

Возмещение положено жителям одно- и двухэтажных многоквартирных домов с централизованным отоплением, построенных до 1999 года. В большинстве зданий нет приборов учета теплоэнергии. Расчеты производятся исходя из норматива потребления - наиболее высокого в таких строениях.

Компенсировать траты на ресурс пензенцам прекратили с 1 января этого года.

Причину объяснил представитель регионального правительства.

«До 2021 года на территории города Пензы осуществлялось государственное регулирование тарифов на тепловую энергию. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2020 № 3564-р муниципальное образование «город Пенза» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. С отнесением города Пензы к ценовой зоне теплоснабжения изменился порядок установления тарифов на тепловую энергию. На основании Федерального закона от 27 июля 2010 ФЗ «О теплоснабжении» цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, государственному регулированию не подлежат. Переход к ценовой зоне теплоснабжения позволит в будущем выравнять тарифы всех поставщиков тепловой энергии в городе Пензе», - сообщил он.

По этой причине компенсации за отопление не будет как в этом, так и в следующем году.

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