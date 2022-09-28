В эфире программы «Служба 11» назвали лучший двор Пензы

28.09.2022 | 19:13

Зрители затаив дыхание ждали, чей двор в Пензе признают лучшим. В прямом эфире программы «Служба 11» состоялся розыгрыш сертификата на сумму 30 тысяч рублей на покупки в сети магазинов «Моя родня». В лототроне - адреса 32 участников, в студии - помощник, не причастный к конкурсу, общественник, журналист и поэт Светлана Слюсарева.

В июне стартовал конкурс «Лучший двор Пензы» от народной программы «Служба 11». Претенденты на победу приглашали оценить благоустройство территории, показывали клумбы, площадки рядом с многоэтажками и в частном секторе. Все были хороши. Высотка на Тепличной, 16, славилась чистотой и утопала в цветах.

У дома на Рахманинова, 12, специалист управляющей компании Татьяна Кудряшева соорудила патриотическую клумбу, высадив растения в виде букв Z и V.

«Я обожаю Владимира Владимировича, политику его полностью поддерживаю. Очень переживаю, каждое утро и каждый вечер я смотрю передачи из Донбасса», - рассказала специалист компании «Пензастройсервис-Уют» Татьяна Кудряшева.

Приза достоин каждый двор, но из лототрона достали бумагу с конкретным адресом: проспект Победы, 128.

Председатель совета пятиэтажки Виктор Карпышов в шоке: никогда ничего не выигрывал - и вдруг удача.

«Спасибо и вам, и фортуне! Мы не ожидали, честно говоря. Теперь энтузиазма у людей прибавится», - отметил председатель совета дома № 128 на проспекте Победы Виктор Карпышов.

Если бы не ливень, собрался бы стихийный митинг в честь радостного события. В магазине «Моя родня» жильцы планируют приобрести инвентарь, семена, удобрения - сделают двор еще лучше.