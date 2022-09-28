Парк Города Спутника весной порадует новыми аллеями

Парк Города Спутника молодой, и каждый год строительный холдинг «Термодом» делает все возможное, чтобы он становился еще более зеленым и цветущим.
Прямо сейчас на набережной высаживают новые кустарники и деревья, и к весне они удивят жителей и гостей.
Тополя, клены, ясени - новые аллеи из крупных деревьев появятся в ближайшее время в разных концах набережной.
А по границе парка продолжают высаживать живую изгородь, чтобы посетителям было еще более комфортно. Скоро ее длина превысит километр.
Парк Спутника продолжает развиваться. Он и в новом сезоне останется одним из украшений Пензенской области.
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