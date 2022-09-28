Общество

Для 200 000 жителей Пензенской области ускорили интернет

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В Пензенской области за год мобильный трафик вырос на треть. Самые высокие показатели по объемам переданных данных продемонстрировали Пенза, Кузнецк, Никольск и Заречный. Для сохранения высокой скорости при увеличившихся нагрузках «МегаФон» запустил и модернизировал базовые станции в городах и поселках области.

Так, оператор построил новые и усовершенствовал действующие телеком-объекты в Пензе, Кузнецке, Спасске, Сосновоборске, Земетчине и Поселках Кузнецкого района.

Гарантировать увеличенное покрытие поможет стандарт LTE 1800, а скорость передачи данных до 200 Мбит/с и оптимальную емкость сети - стандарт LTE 2600. Таким образом, даже в местах массовой концентрации людей не возникнет сложностей с загрузкой тяжелых файлов.

«Ежедневно мы отслеживаем динамику потребления трафика нашими абонентами. Чтобы снизить нагрузку на сеть там, где это необходимо, мы дополняем базовые станции секторами разных диапазонов. В первую очередь ориентируемся на жилые кварталы с плотной застройкой и социально важные объекты. В результате такой работы пользователи и эксперты * отмечают увеличение скоростей и стабилизацию сигнала», - пояснил директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Мобильный интернет заметно ускорился в Первомайском, Октябрьском, Железнодорожном районах, поселке «Яблони парк» в Пензе. Также в зону улучшений попали парк «Нескучный сад», стадион «Рубин», музейно-выставочный центр и административные здания в Кузнецке.

Дополнительные работы были проведены вблизи заводских предприятий, медицинских и образовательных учреждений, общественных мест Спасска и других городов области.

* Ежегодно международная компания Ookla проводит глобальное исследование по всему миру. В Пензенской области результаты основаны почти на 17 тысячах замеров скорости, проведенных во втором квартале 2022 года через приложение SpeedTest. «МегаФон» продемонстрировал лучший результат, увеличив медианную скорость скачивания в регионе на 36,7%, до 31,95 Мбит/с, по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

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