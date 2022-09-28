Дачникам объяснили, как не стать должниками за электроэнергию

В связи с окончанием дачного сезона «ТНС энерго Пенза» напоминает собственникам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний, даже если они неизменны или равны нулю.
При отсутствии показаний расчет платы за электроэнергию в первые три месяца производится исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу. В результате за зиму может накопиться долг, из-за которого возможно ограничение энергоснабжения.
Перерасчет произойдет, только когда клиент сообщит актуальные данные в энергосбытовую компанию.
Передавать показания прибора учета и контролировать состояние лицевого счета можно дистанционно:
- на сайте компании penza.tns-e.ru - без регистрации;
- в «Личном кабинете»;
- в мобильном приложении «ТНС энерго»;
- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;
- при помощи голосового помощника от «Яндекса», произнеся команду «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».
Получать актуальную информацию о балансе лицевого счета также поможет бесплатный сервис «Электронная квитанция», при подключении которого счета приходят на электронную почту клиента.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀