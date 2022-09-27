В Пензе за сутки коронавирус подтвердился у 508 человек

27.09.2022 | 13:53

В Пензенском регионе за последние сутки выявили 610 новых случаев коронавируса, 508 из них - в областном центре.

Еще 37 человек, заразившихся COVID-19, являются жителями Каменского района, 14 - Пензенского, 10 - города Заречного, 8 - Земетчинского района, 7 - Бессоновского.

По 3 случая выявили в Иссинском, Башмаковском, Лунинском и Кузнецком районах, по 2 - в Вадинском, Колышлейском, Никольском и Шемышейском, по 1 - в Спасском, Белинском, Городищенском, Камешкирском, Сердобском и Тамалинском.

Госпитализация потребовалась 39 жителям области с коронавирусом.

«26 сентября выздоровевших 742 человека. Итого выздоровевших - 196 461. Умерших - 2 (6 068). Случаев подтвержденной COVID - 208 776», - сообщили в региональном оперативном штабе.