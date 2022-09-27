В Пензе отопление подано в 633 дома из 3 005

27.09.2022 | 13:18

Во вторник, 27 сентября, во второй день с начала отопительного сезона в Пензе, городская администрация рассказала, в какие объекты уже подан ресурс.

«Образовательные учреждения - 24% (54 из 239), обеспечены теплом 22 школы и 32 детских сада; учреждения культуры - 8% (4 из 55); объекты здравоохранения - 9% (11 из 123); объекты министерства спорта - 50% (7 из 14); жилые дома - 21% (633 из 3 005)», - уточнили в мэрии.

Подчеркивается, что запуск отопления проходит в соответствии с планом.

«В течение отведенных 10 дней теплоносителем будут обеспечены все объекты», - заверили в администрации.

На 27 сентября пуск тепла полностью завершен в Башмаковском, Белинском, Бессоновском, Иссинском, Вадинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Никольском, Сердобском и Спасском районах, уточнили в пресс-службе регионального правительства.