Ольга Чистякова: Союз женщин России изучит нарушения при мобилизации

27.09.2022 | 15:28

Лидер Пензенского отделения Союза женщин России Ольга Чистякова организует работу с жалобами при организации мобилизации. В ряде регионов страны были отмечены нарушения в ходе призывной кампании: повестки приходили людям, которые в силу возраста, профессиональной деятельности, семейного положения не попадали под призыв.

«Союз женщин России по всей стране организовал службы мониторинга ситуации и работы с обращениями от населения. Я нахожусь в постоянном контакте с военкомом по Пензенской области, правительством региона: на данный момент жалоб на нарушения при мобилизации в Сурском крае не выявлено. Если права жителей будут нарушены, они могут обращаться ко мне напрямую через социальные сети: в Telegram и «ВКонтакте». Ни один вопрос не останется без внимания», - пояснила общественница.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О частичной мобилизации стало известно 21 сентября. На службу призовут 1% от общего числа резервистов.