Мобилизация: власти ответили на вопросы о трех волнах и изъятии машин

27.09.2022 | 08:17

Представители власти в очередной раз заверили, что солдаты-срочники не будут направляться в зону СВО, и ответили на несколько других вопросов о частичной мобилизации. Информацию опубликовали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

- 1 октября начинается призыв на срочную военную службу. Будут ли призывники направляться в зону проведения СВО?

Нет, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в зону проведения СВО направляться не будут.

- Что такое три волны мобилизации, о которых пишут СМИ? По каким принципам и критериям будут объявлены вторая и третья волны мобилизации?

Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

- Будут ли изымать у граждан и предприятий полноприводные автомобили и иную технику на нужды армии?

Нет. Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» касается только мобилизации людей и не распространяется на технические средства.