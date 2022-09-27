Общество

«Кей Поинт» и билайн бизнес займутся цифровой средой Дальнего Востока

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Структурное подразделение ПАО «ВымпелКом» билайн бизнес и компания «Кей Поинт» (бренд Key Point) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики реализуют масштабный проект по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край).

Соглашение о данном взаимодействии было подписано еще год назад в ходе VI Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральным директором ООО «Кей Поинт» Евгением Вирцером, директором корпоративного бизнеса восточного региона ПАО «ВымпелКом» Олегом Бирюковым и управляющим директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Скалием.

Результатом активной проработки различных аспектов партнерства стал контракт по резервированию значительного объема ЦОД KeyPoint под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом» в долгосрочной перспективе.

Благодаря строительству первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого центра обработки данных уровня Tier III*, «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей сети и расширить спектр сервисов.

На базе технологических возможностей ЦОД KeyPoint билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ-сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ-систем клиентов.

Проект реализуется по модульной технологии в две очереди общей емкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. При этом «ВымпелКом» выступает не только партнером-заказчиком проекта, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point после завершения строительства трех независимых волоконно-оптических трасс.

«Кей Поинт» и «ВымпелКом» рассматривают новые проекты, направленные на формирование наилучших условий для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке и в других регионах. Результатом стало подписание контракта по резервированию значительного объема ЦОД Key Point под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом».

«Партнерство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который один из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД», - отметил исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» Валерий Шоржин.

«Наше стратегическое партнерство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи», - пояснил генеральный директор «Кей Поинт» Евгений Вирцер.

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