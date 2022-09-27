Как быстро решить вопрос с ремонтом в новостройке от «Территории жизни»

27.09.2022 | 17:07

Важные вопросы для многих покупателей жилья в новостройках: хватит ли денег на отделку квартиры, не придется ли брать дополнительный кредит, чтобы сделать ремонт?

Только в октябре группа компаний «Территория жизни» предлагает оптимальное решение. В рамках акции «Отделка в подарок»* застройщик снижает стоимость квадратного метра во всех строениях ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия», а чистовая отделка фактически предоставляется покупателю в подарок. В акции участвуют как сданные, так и строящиеся дома.

Для покупателей застройщик возвращает лучшую цену на квартиры с отделкой в своих жилых комплексах. В рамках акции, например, 1-комнатную квартиру с дизайнерской готовой отделкой SMART PRO можно приобрести за сумму от 2,5 млн рублей**.

Покупателям, желающим быстро переехать в готовое жилье, рекомендуется рассмотреть введенные в эксплуатацию дома в ЖК «Арбековская застава». Получить ключи и въехать в квартиру можно уже сразу после регистрации сделки.

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон, где проживает много молодых семей, развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, поблизости - магазины, многоуровневый паркинг-центр, парковая аллея и пешеходный бульвар, детские сады и современная школа.

«Недавно приобрела квартиру в этом районе и не пожалела. Здесь все под рукой. Для отдыха - огромная парковая аллея, на которой очень часто проводятся различные мероприятия. В соседних домах находятся детский сад, развивающий центр для малышей, продуктовые и продовольственные магазины - это очень удобно. Рядом - остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до любого района города. Рекомендую данный жилой комплекс, особенно семьям с детьми», - рассказала жительница «Арбековской заставы» Оксана.

11-е строения 6-го и 7-го микрорайона Арбеково, так же как и 15-е, находятся в шаговой доступности от всей необходимой инфраструктуры. Рядом - современная школа № 78 им. Генерала Глазунова, дошкольные учреждения, сетевые магазины и многое другое для комфорта жителей. Выбрать и забронировать квартиру можно здесь.

Покупка квартиры с готовой отделкой в современном жилом комплексе - это еще и инвестиционно привлекательное вложение средств в надежный актив. Например, на квартиры в ЖК «Лугометрия» также действуют предложения лучшей цены на этапе строительства и акция «Отделка в подарок».

«Однокомнатная квартира классической планировки с отделкой «Все включено!» в ЖК «Лугометрия» площадью 32,5 кв. м доступна по стоимости от 2,5 млн рублей. Здесь уже есть обои под покраску, межкомнатные двери, натяжные потолки, широкоформатные окна класса А, ламинат, стиральная машина, укомплектованный санузел и дизайнерский кухонный гарнитур со встроенной техникой», - рассказала заместитель руководителя отдела продаж ГК «Территория жизни» Влада Зинина.

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензы новый проект с концепцией «Жилая природа», расположенный в черте города в окружении природных ландшафтов. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории, здесь будет 21 дом переменной этажности, собственная школа и два детских сада, ландшафтный дизайн территории, пешеходный бульвар и дворы без машин.

Еще одним выгодным преимуществом покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни» является возможность оформления ипотеки с господдержкой и субсидированием от застройщика.

«Сейчас купить квартиру с чистовой отделкой можно, воспользовавшись льготной ипотекой с государственной поддержкой. Менеджеры подберут выгодные условия покупки, необходимую планировку и оптимальный вариант квартиры. Покупатель приобретает готовую квартиру, и ему не нужно брать дополнительный кредит, чтобы сделать ремонт. Застройщик уже предоставляет отделку в подарок», - отметила ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

Стоит отметить, что по соотношению цены и качества и по критерию доступности для покупателей жилые комплексы от ГК «Территория жизни» находятся на высоких позициях в рейтингах новостроек.

Например, ЖК «Арбековская застава» занимает первое место среди топ-новостроек региона в номинации «Доступное жилье». Победа на федеральном конкурсе «Топ ЖК - 2022» - подтверждение того, что ГК «Территория жизни» предлагает оптимальные решения.

Посмотреть образцы квартир с чистовой отделкой можно, записавшись на консультацию в офис по телефону 8 (8412) 203-000. Для удобства клиентов офисы работают без перерывов и выходных. Их адреса: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

*Название рекламной акции - «Отделка в подарок». В акции предоставляется скидка до 15 000 рублей с квадратного метра путем снижения стоимости приобретаемого жилья в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия». Срок действия акции - с 27.09.2022 по 31.10.2022. Подробности - по телефону 8 (8412) 203-000. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Лугометрия 20», ООО «СЗ «Лугометрия 12».

**Указана стоимость однокомнатной квартиры (32,5 кв. м) с отделкой SMART PRO, расположенной в строении № 12 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. ООО «СЗ «Лугометрия 12». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость квартиры - 2 518 000 рублей. В отделку SMART PRO входят обои под покраску, натяжные потолки, напольная и настенная плитка, ламинат светлых тонов, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина, кухонный модуль и межкомнатные двери. Предложение ограничено. Срок действия акции - с 27.09.2022 по 31.10.2022. Содействие в подборе финансовых услуг. Подробности - по телефону 8 ( 8412) 203-000.

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