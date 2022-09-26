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Общество

Повестка в почтовом ящике или извещение через родителей: объясняет юрист

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Граждане России продолжают получать повестки в связи с частичной мобилизацией. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в вооруженные силы РФ призываются россияне с боевым опытом, служившие в армии и имеющие необходимые военно-учетные специальности.

В интернете появляются сообщения, что не все граждане получают повестки лично. Кому-то информацию о явке в призывной пункт передают родители, к которым приходили сотрудники военкомата, кто-то находит повестку в почтовом ящике или вставленной в дверь.

По словам юристов, в настоящий момент в России законодательно закреплен только один способ вручения повестки – лично.

Сделать это могут сотрудники военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления, сообщает «Лента.ру».

По закону повестку в руки должно вручать исключительно лицо, уполномоченное военным комиссариатом, указывает юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

«Полномочия человека должны подтверждаться соответствующей бумагой - это может быть либо доверенность, либо полномочия - так и называется - на вручение повестки, на которой должны стоят гербовая печать и подпись военного комиссара», - заявил Айрапетов.

Аналогичную информацию приводит и портал «Объясняем.рф». На нем указано, что повестку могут вручить: сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления.

Артур Айрапетов отметил, что во вручении повестки может принять участие и работодатель. Он обязан оказывать всяческое содействие работе военкоматов.

«Предоставить военному комиссариату информацию о местонахождении военнообязанного или обеспечить присутствие в месте, где будет передаваться повестка», - сообщил Айрапетов.

Повестка, которую оставляют в почтовом ящике или дверях, по текущему законодательству не может считаться надлежащим уведомлением. Человек может не проживать по месту прописки, не увидеть документ и, соответственно, не быть проинформированным, считают юристы.

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