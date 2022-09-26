Очередь на бронь: как ее получить и какие профессии добавят в список

26.09.2022 | 14:32

В России после указа президента страны Владимир Путина стартовала частичная мобилизация. В Вооруженные силы РФ будут призваны порядка 300 000 запасников.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ряд критериев, по которым сейчас работают военкоматы. Из запаса призываются россияне, которые уже имеют боевой опыт и служили в армии. Также под эту категорию попадают люди с нужной военно-учетной специальностью.

Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности «А», «Б» и «В», сообщается на портале «Объясняем.рф». «А» - годен к военной службе; «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями; «В» - ограниченно годен к военной службе.

В пятницу, 23 сентября, в Минобороны РФ заявили, что сотрудники ряда отраслей будут освобождены от частичной мобилизации. Бронь получили трудящиеся в оборонке, работники сферы IT, связи, СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

На портале «Объясняем.рф» указали, что бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если работник уволится или будет переведен с забронированной должности, он потеряет право на отсрочку.

Эксперты предупреждают, что сейчас уже нет смысла пытаться уволиться с прежней работы, чтобы стать сотрудником организации, на которую распространяется бронь. Руководители либо уже подали списки работников в военкоматы, либо отсрочка будет предоставляться сотрудникам на конкретную дату, например 20 сентября - до объявления частичной мобилизации.

По сведениям издания «Коммерсантъ», в очередь на получение отсрочки уже встали пилоты, авиадиспетчеры и моряки. Запросили освобождение от частичной мобилизации для своих специалистов производители электроники, намерены это сделать и объединения фармкомпаний. Ряду крупных угольных предприятий, работая на местах, уже удалось оставить на работе до трети особо ценных работников, ранее получивших повестки из военкоматов.