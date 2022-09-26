Минцифры анонсировало отсрочку от мобилизации для сотрудников с высшим образованием

26.09.2022 | 21:23

С 27 сентября на Госуслугах руководители ряда организаций смогут подать списки своих сотрудников для оформления отсрочки от мобилизации.

Ранее стало известно, что право на отсрочку могут получить сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных; зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

В понедельник, 26 сентября, глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара ответил на вопросы представителей ИТ- и телеком-компаний о непривлечении их сотрудников в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации.

Руководитель ведомства рассказал о критериях, которым должны соответствовать специалисты и о шагах, которые должны предпринять компании.

«На момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях, нет требований по стажу – это действовало в рамках отсрочки от срочной службы. Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей», - заявил Максут Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что пока никаких ограничений по дате подачи заявок нет, списки могут подаваться бесконечно, пока не иссякнет поток тех сотрудников, которые имеют право на отсрочку.

«Мы начнем формировать списки, которые направим в Генштаб, и, в нашем понимании, военкоматы уже не должны будут выдавать повестки. Если повестка все же придет, будем исправлять такие ошибки. Мы отправили телеграммы в каждый военкомат. Но если телеграммы не работают, пишите нам, будем разбираться», - уточнил Шадаев.

Руководитель ведомства подчеркнул, что для получения отсрочки у работника ИТ-компании должно быть именно высшее образование, среднее специальное или переподготовка не подойдут под критерии.

«Вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах проработаем с Минпросвещения и Минобрнауки», - сказал Максут Шадаев.