«Лайм Парк» от «Термодома»: уютный квартал для семей

26.09.2022 | 15:46

Новый жилой квартал от «Термодома» «Лайм Парк» пропитан атмосферой умиротворения. Он расположен в Пензе, в 3-м проезде Достоевского, в экологичном лесном уголке.

Дома уже сданы, поэтому их можно оценить. С фасада - мощеный тротуар, придомовая территория с газоном и георешеткой, которая позволит сохраниться зелени даже там, где жители ставят автомобили.

Строения двухэтажные. На втором этаже располагаются две спальни и один из двух санузлов. На первом - просторная кухня-гостиная с выходом в уютный задний дворик.

Продажи открыты, способы покупки различные, о чем подробнее расскажут менеджеры строительного холдинга «Термодом» в офисе или по телефонам: 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).