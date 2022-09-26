96 клиентов «ТНС энерго Пенза» реструктуризировали свой долг

26.09.2022 | 16:06

Гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго Пенза» идет навстречу своим клиентам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и дает возможность поэтапно рассчитаться с задолженностью, заключив соглашение о реструктуризации.

Заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, учитывая обстоятельства потребителя.

С начала 2022 года 96 клиентов заключили с «ТНС энерго Пенза» соглашения о реструктуризации на сумму 2,57 млн рублей.

После получения положительного решения по заявке необходимо уплатить часть задолженности сразу. Оставшуюся сумму можно погасить в течение периода, указанного в соглашении. Чаще всего он составляет от одного до трех месяцев. Обязательным условием при этом является внесение текущих платежей за электроэнергию.

Обратиться с заявлением о возможности реструктуризации задолженности можно через форму обратной связи на официальном сайте penza.tns-e.ru или очно в офисах компании.

«ТНС энерго Пенза» напоминает: накопление задолженности ведет лишь к негативным последствиям. Платежи за электроэнергию рекомендуется вносить своевременно.