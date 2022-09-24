Пензенцам рассказали о мобилизации при проблемах со зрением

24.09.2022 | 18:16

Жителям Пензенской области рассказали, подлежат ли мобилизации люди, не годные для службы по состоянию здоровья. Ответ на вопрос, станут ли проблемы со зрением препятствием для призыва, публиковали в группе «Объясняем. Пензенская область» во «ВКонтакте».

«В военном комиссариате пояснили, что граждане, имеющие отсрочку по состоянию здоровья, также могут быть мобилизованы в добровольном порядке, либо при необходимости», - сообщили пензенцам.

Правда, проходить службу такие призывники будут не в боевых подразделениях, а в подразделениях тыла, материально-технического обеспечения и т. д.

Ранее стало известно, что в военном комиссариате Пензенской области открыли горячую линию для граждан, желающих получить ответы на вопросы о частичной мобилизации. Жители региона могут обратиться за разъяснениями по номеру 8 (8412) 68-84-96.

Помимо горячей линии, узнать необходимую информацию можно непосредственно в военкоматах по месту прикрепления, номера телефонов опубликованы здесь.