Дорогу на улице Урицкого вскрыли для врезки в водопровод

24.09.2022 | 19:00

По улице Урицкого не проехать - движение ограничено. Участок дороги между улицами Максима Горького и Славы перекрыт на несколько дней. Водители, которые слышали о временных неудобствах или уже попадали под знак, выбирают другие маршруты. Неосведомленные перестраиваются на ходу.

Информацию о временном изменении схемы движения разместили на сайте администрации города в пятницу, 23 сентября.

Часть дорожного полотна уже вскрыли для врезки в водопровод, который залегает глубоко под проезжей частью.

По окончании всех работ должны восстановить асфальт и сделать не хуже, чем было. Всего год прошел с тех пор, как улицу Урицкого ремонтировали по программе «Безопасные качественные дороги».