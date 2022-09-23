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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 206 000

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В Пензенской области продолжает быстро расти суточное число случаев коронавирусной инфекции. В пятницу, 23 сентября, в регионе выявили 631 заразившегося.

22-го числа подтвердилось 602 случая, 21-го - 597, 20-го - 614.

Лидерами по суточному показателю заболеваемости стали Пенза (242 пациента с коронавирусом) и Кузнецкий район (103).

Также в статистику вошли Сердобский (47 случаев инфекции), Пензенский (46), Бессоновский (33), Каменский (29), Башмаковский (24), Белинский (18), Городищенский, Колышлейский (по 16), Мокшанский районы (12).

Менее чем по 10 случаев зарегистрировали в Бековском (8) районе, ЗАТО Заречный (6), Земетчинском, Неверкинском (по 5), Спасском, Малосердобинском, Шемышейском (по 4), Камешкирском, Тамалинском (по 2), Вадинском, Иссинском, Лунинском, Наровчатском, Пачелмском (по 1) районах.

Госпитализировано 53 заболевших.

Всего с начала эпидемии в регионе подтвердили 206 432 случая коронавируса.

За минувшие сутки медики выписали 498 пациентов и зарегистрировали 1 новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выписанных - 194 056, умерших - 6 063, сообщили в региональном оперативном штабе.

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