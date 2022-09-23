В Городе Спутнике дети сдали нормы ГТО

23.09.2022 | 16:32

В Городе Спутнике очень много тех, кто любит спорт, и среди взрослых, и среди детей. Во Всероссийский день бега на набережной микрорайона воспитанники нескольких детских садов устроили спортивное представление для своих родителей, после чего сдали нормы ГТО.

Ребятам предстояло отжиматься, прыгать в длину, а еще определить, кто быстрее всех бегает. Папы и мамы помогали, а воспитатели и педагоги следили за чистотой выполнения упражнений.

Любовь к спорту и здоровому образу жизни в Спутнике прививают не только детям, но и взрослым. Застройщик позаботился, чтобы в микрорайоне были десятки мест, где можно активно отдохнуть с пользой.