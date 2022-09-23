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Общество

Опубликован список болезней, который освобождает от мобилизации

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Гражданин РФ может получить отсрочку от воинской службы по состоянию здоровья. Существует специальный перечень заболеваний, на который в своих решениях опираются медицинские комиссии при военкоматах.

В зависимости от тяжести и характера заболевания отсрочка от службы может быть временной или постоянной.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», при получении повестки гражданин должен явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии, члены которой установят категорию годности призывника.

Категория А - годен к военной службе без ограничений по роду войск.

Категория Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Категория В - освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас.

Категория Г - временная отсрочка по состоянию здоровья.

Категория Д - призывник освобожден от службы.

Кандидат медицинских наук Светлана Багавиева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru назвала основные диагнозы, которые дадут отсрочку от призыва.

«Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний: кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования - как доброкачественные, так и злокачественные», - сообщила Багавиева Пятому каналу.

Согласно расписанию болезней, которое содержится в Постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболеваниями головного мозга и т. д.

Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят:

- заболевания крови - гемофилия (несворачивание крови), лейкоз;

- ишемическая болезнь и врожденный порок сердца;

- инсульт;

- геморрой;

- психические расстройства, например шизофрения:

- неврологические заболевания (эпилепсия);

- патологии и нарушения функций центральной нервной системы и органов дыхания.

Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях функций зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопии и сколиозах, болезнях органов слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота.

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Источник — www.5-tv.ru
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