Названо условие, при котором могут мобилизовать выпускников военных кафедр

23.09.2022 | 08:11

Министерство обороны РФ опубликовало разъяснения, кого может коснуться частичная мобилизация.

«Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, исходя из объемов имеющегося мобилизационного резерва, число призываемых устанавливается не по квотам», - сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с законодательством призыву подлежат рядовые и сержанты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50 лет, старшие - до 55 лет. Требуемые категории - стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

«Основной фактор при призыве - наличие боевого опыта», - указали в ведомстве.

В некоторых регионах России в рамках частичной мобилизации повестки начали получать выпускники военных кафедр.

Один из соавторов законопроекта о поправках в УК о «мобилизации» и «военном времени», глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что выпускники военных кафедр действительно могут получать повестки.

«Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо Родины на предприятиях ОПК», - уточнил депутат Госдумы.