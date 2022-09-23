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Общество

Банк «Кузнецкий» ввел электронную регистрацию сделок с недвижимостью

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Банк «Кузнецкий» в рамках цифровой трансформации реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде без посещения Росреестра или МФЦ.

С помощью программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в режиме онлайн можно сформировать заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью, затем отправлять их в Росреестр и его территориальные органы.

Новый сервис позволит клиентам, которые берут ипотечный кредит, провести электронную регистрацию сделки прямо в офисе. Для подписания документов используется усиленная квалифицированная цифровая подпись.

Подписанные документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, после чего банк сообщает клиентам об успешной регистрации сделки.

В среднем регистрация в электронном виде занимает два дня, что вдвое быстрее, чем оформление обычным способом.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года, 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.

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