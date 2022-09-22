22.09.2022 | 16:48

Команда Авито и агентство Data Insight проанализировали рынок С2С онлайн-торговли, портрет продавцов, географию распространения онлайн-продаж, а также распределение пользователей по самым популярным онлайн-платформам для электронной коммерции.

Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме С2С-продаж среди всех каналов. 86% С2С-продавцов в качестве одной из площадок за последнее время для торговли выбирали Авито в 2021 году, в июне 2022 года их доля увеличилась до 96%.

Ключевые выводы исследования.

- Рынок онлайн-торговли между частными лицами вырос на 25% за год и составил 1,32 трлн рублей в 2021 году. Такой рост рынка обусловлен увеличением частоты продаж. Количество сделок в 2021 году на С2С-рынке выросло на 31% и превысило 514 млн. Основной рост частоты продаж обеспечили продавцы с опытом.

- В среднем каждый продавец использует 2,5 площадки для размещения, однако для 5 из 6 продавцов Авито - основная площадка.

- Наиболее продаваемые товарные категории на Авито в 2021 году - «Личные вещи» (29% от всех продаж товаров), «Для дома и дачи» (26%) и «Запчасти и аксессуары» (20% сделок).

- Все больше продавцов на Авито пользуются доставкой и продают товары как в пределах и за пределы своего населенного пункта. Количество заказов с доставкой выросло в 5,4 раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

- Доля сделок с новыми товарами в 2021 году достигла 19% в общем количестве С2С-сделок на рынке.

Следовательно, Авито - главная площадка для частной торговли в России.

Сервисы объявлений по-прежнему остаются самым популярным каналом для частных продаж в России. Авито сохраняет лидирующую позицию в общем объеме торговли между частными лицами в интернете среди всех каналов. 86% частных продавцов в 2021 году использовали Авито для продажи товаров, а в июне 2022 года уже 96% использовали платформу для С2С-торговли.