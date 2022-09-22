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Общество

Команда пензенских блогеров стала лауреатом профессиональной премии

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21 сентября в Москве состоялся грандиозный гала-концерт в честь Всемирного дня русского единения. В парке имени М. Горького встретились зрители со всех уголков России, в том числе участники крупнейшего всероссийского форума региональных блогеров «Поколение Insight».

На площадке собралось более 600 блогеров из 62 субъектов страны. В центральный парк столицы съехались региональные и федеральные журналисты, образовав буквально «парад камер». Суммарная аудитория на момент начала концерта составила более 400 миллионов человек.

Резиденты продюсерского центра Insight People со всей страны приехали на самое масштабное мероприятие в истории блогосферы. Форум проходил два дня и состоял из двух частей: деловой программы с награждением премией Insight Awards (победителями стали команды из Пензы, Воронежа, Владивостока и Казани) в первый день и развлекательной части в парке - во второй.

На концерте для гостей выступили известные артисты Ershov, Гусейн Гасанов, Саша Стоун, ST, Денис Клявер, Иванушки International, SHAMAN, танцевальный коллектив «Юди».

Ведущими праздника стали звезды телеэкранов, блогеры Insight People и общественные деятели, например, первый заместитель генерального директора НИР «Иннопрактика» Наталья Попова, известный телеведущий Дмитрий Губерниев и блогеры-миллионники Галина Ржаксенская, Александр Зарубин. Специальным гостем стала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Весь день на площадке работала мобильная академия контента YAPPY TRUCK, где гости могли записать ролики для соцсетей, а также выиграть мерч. В зоне лекториев проходили интерактивные мастер-классы.

Посетители смогли послушать лекцию руководителя департамента развития человеческого ресурса НИР «Иннопрактика» Андрея Подольского, оценить презентацию реалити-шоу «Вызов» от «Иннопрактики» и «Газпром-Медиа Холдинга», а также public talk c его участниками и создателями.

Гости поучаствовали в тренингах от экспертов АНО «Россия - страна возможностей», узнали о тонкостях работы с контентом от блогера-миллионника Алины Акиловой, посетили поэтическое выступление рэпера ST. В спортивной зоне проходили матч по баскетболу и мастер-классы от именитых спортсменов.

Всемирный день русского единения, который появился с целью популяризации и сохранения культуры и объединения русского мира, ежегодно отмечается с 2010 года.

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