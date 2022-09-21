За сутки в Пензенской области подтвердили почти 600 случаев COVID

21.09.2022 | 13:16

В Пензенской области число случаев коронавирусной инфекции достигло 205 199. За сутки прибавилось 597 заразившихся.

Об этом в среду, 21 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

В Пензе зарегистрировали 453 инфицированных, в Заречном - 9. В суточную статистику по заболеваемости вошли следующие районы: Пензенский (26 случаев), Башмаковский (25), Белинский, Иссинский (по 20), Мокшанский (10), Колышлейский (7), Шемышейский (6), Лунинский (5), Городищенский (3), Бессоновский, Земетчинский, Каменский, Никольский (по 2).

По одному случаю инфекции подтвердили в Неверкинском, Сердобском, Сосновоборском, Тамалинском и Кузнецком районах.

За сутки госпитализировали 47 пациентов.

За минувшие 24 часа медики выписали 658 человек и зарегистрировали одну новую смерть от коронавирусной пневмонии.

Итого выздоровевших - 193 109, умерших - 6 059, добавили в оперативном штабе.