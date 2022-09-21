В Пензе отработали порядок действий при ЧП на железной дороге

21.09.2022 | 18:37

На базе станции Пенза-IV сконцентрировали силы и средства разных служб и ведомств - около 200 человек, свыше 70 единиц специализированной техники. По легенде с рельсов сошла цистерна с нефтепродуктами, произошел их разлив, случилось возгорание, огонь перекинулся на рядом стоящий пассажирский поезд.

У каждого специалиста - своя зона ответственности, но уровень взаимодействия высокий.

Биологи центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора с газоанализатором сделали замеры.

Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра подготовили перекачивающие станции для сбора разлившейся нефти.

Медики и студенты, будущие спасатели, оказали помощь пострадавшим.

Сразу два спецсостава - пожарный и восстановительный - прибыли на место.

«Привлечены силы и средства энергетиков с мотовозом, привлечен кран для восстановления железнодорожного пути», - сообщил заместитель начальника КбшЖД по Пензенскому территориальному управлению Владимир Викулин.

«Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области генерал лейтенант Синьков посмотрел действия каждой службы на учебных точках. В целом дана положительная оценка действиям всех экстренных служб», - отметил начальник оперативного отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Михаил Ларин.

Условия максимально приблизили к реальным. В прошлом году на перегоне Лунино - Гольцовка в результате столкновения поезда и КамАЗа три пассажирских вагона сошли с рельсов. В ликвидации ЧП участвовали все, кто задействован на учениях.