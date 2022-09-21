В Пензе начались продажи таунхаусов в ЖК «Лайм Парк»

21.09.2022 | 16:19

Холдинг «Термодом» объявил о старте продаж первых таунхаусов ЖК «Лайм Парк». Это экологичный жилой квартал в живописном уголке Пензы.

Он строится в окружении соснового и лиственного леса на правом берегу реки Суры. При этом до центра города можно доехать всего за 15 минут.

Сейчас в продаже 5 таунхаусов на две, три или четыре семьи. Дома уже сданы, так что можно приступать к ремонту сразу после покупки.

В таунхаусах предусмотрены встроенные гаражи или специально оборудованное место для парковки с навесом. А рядом с каждым домом небольшие земельные участки, где можно установить беседку для отдыха, песочницу или детский бассейн.

Вокруг появятся ухоженный парк, дорожки, цветники. При этом есть еще и большие возможности для планировки и интерьера, развитая инфраструктура, две школы и детсад неподалеку.

Внимание: на старте продаж цены минимальные, а выбор самый широкий.

Телефон отдела продаж 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).