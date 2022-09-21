В «МегаФоне» рассказали о большом спросе на смарт-часы для детей

21.09.2022 | 11:12

В преддверии 1 сентября и в первую учебную неделю продажи детских умных часов в розничной сети «МегаФона» увеличились в шесть раз.

Огромный спрос, по мнению аналитиков компании, вызван запретом на использование сотовых телефонов в школах, о котором объявили 31 августа.

Пик интереса к детским смарт-часам зафиксировали в последний день лета, а также 1 сентября. Тогда количество продаж в семь раз превысило показатели прошлого года, средний чек покупки по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос на 15%.

В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети «МегаФона». По сравнению с декабрем (когда эти устройства традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году) спрос увеличился в три раза. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к детским смарт-часам оказался выше, чем к телефонам, продажи которых выросли на 10%.

Чаще всего покупали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Благодаря этим гаджетам родители могут не только отслеживать местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи.

Популярностью пользовались устройства желтого и розового цвета, на них пришлось 62% всех продаж. Детские смарт-часы активно приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.