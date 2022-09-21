Общество

Минцифры: Повестки не будут рассылаться через «Госуслуги»

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги».

«Таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», - заявляется в официальном канале Минцифры в Telegram.

Таким образом ведомство отреагировало на появившиеся в соцсетях публикации.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ», что сведения о подлежащих призыву гражданах будут доведены до руководителей предприятий (представители военкомата посетят предприятия и передадут необходимую информацию), в свою очередь руководители доведут сведения до своих сотрудников.

Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации будут призваны 300 000 резервистов. Студенты призываться не будут. Всех, кто служит по призыву, а также ограниченно годных к службе, отправлять в зону СВО также не планируют.

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Гость||

Деткам, внукам, зятьям олигархов, депутатов, чиновникам и здесь подфартило, у них отродясь не было ни какой учётной специальности и они никогда не работали, т.е. и повестку им доставить некуда. Хитро придумано


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