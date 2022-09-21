Общество

Губернатор: В зону боевых действий отправятся не все мобилизованные

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Губернатор Олег Мельниченко лично возглавит областную призывную комиссию. Об этом в среду, 21 сентября, он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Задачи, поставленные Министерством обороны РФ по количеству призывников и срокам, Пензенской областью будут выполнены», - написал Мельниченко.

Глава региона заверил, что в области продолжат наращивать производственные мощности, содействовать деятельности военных комиссариатов, будут оказывать помощь беженцам.

По словам Мельниченко, сейчас призовут тех, кто наиболее боеспособен, это не менее 1%.

«И не все из них будут отправлены в зону боевых действий», - уточнил губернатор.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, каким образом население будут оповещать о призыве в армию в связи с частичной мобилизацией.

Конкретных данных о количестве призывников, которые должны быть направлены для прохождения службы от региона, Министерство обороны РФ пока не присылало. Когда ситуация прояснится, военком выступит с обращением к населению.

«После этого информация о подлежащих призыву гражданах будет доведена до руководителей предприятий (представители военкомата посетят предприятия и передадут необходимые сведения), в свою очередь руководители предприятий доведут ее до своих сотрудников», - объяснил Андрей Сурков.

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