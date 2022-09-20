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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 204 000

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 614 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 20 сентября, рассказали в региональном оперативном штабе.

19-го числа выявили 628 инфицированных, 18-го - 558, 17-го - 569.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе (266) и Кузнецком районе (89). Также в суточную статистику по заболеваемости вошли Каменский (62), Пензенский (50), Башмаковский (31), Нижнеломовский (25), Белинский (20), Шемышейский (15), Мокшанский (14) районы.

Менее 10 случаев подтвердилось в Городищенском (9), Наровчатском (6), Бессоновском, Сердобском (по 5), Сосновоборском (4) районах, ЗАТО Заречный (4), Камешкирском (3), Лунинском (2), Спасском, Бековском, Колышлейском и Пачелмском (по 1) районах.

За сутки госпитализировали 35 заболевших.

Всего с начала эпидемии в области выявили 204 602 случая инфекции.

За минувшие 24 часа медики выписали 626 пациентов. Новых смертей не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 192 451, умерших - 6 058, добавили в региональном оперативном штабе.

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