Сетевое издание|18+|Вторник|20 сен 2022|15:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

«ТНС энерго Пенза» подарит клиентам 25 000 кВт*ч

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории области «ТНС энерго Пенза» проводит акцию «Будь в плюсе».

Все клиенты компании, подключившие личный кабинет и электронную квитанцию с 10 августа по 30 сентября 2022 года, автоматически становятся участниками акции.

100 победителей, которых определит генератор случайных чисел, получат в подарок от энергосбытовой компании по 1 000 рублей на свои лицевые счета, что в сумме составит более 25 000 кВт*ч.

Подведение итогов акции и зачисление средств состоятся в октябре. Списки победителей будут опубликованы на официальном сайте и страницах «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях.

Напомним, подключить бесплатные сервисы «Личный кабинет» и «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

- на сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- подав заявку на подключение при помощи виртуальной приемной компании;

- при помощи специалистов компании в любом из центров обслуживания клиентов.

Более подробно с условиями акции «Будь в плюсе» можно ознакомиться в положении на сайте компании.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте