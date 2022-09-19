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Общество

За 7 месяцев в Пензенской области скончались более 11 800 человек

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В Пензенской области, по данным Росстата, в июле умерло почти вдвое больше жителей, чем родилось.

За второй месяц лета зарегистрировано 1 448 смертей (2 336 - за тот же период 2021-го), на свет появилось 764 ребенка (888).

За июль скончались трое младенцев в возрасте до года, столько же было за аналогичный период 2021-го.

Естественная убыль населения - 684 человека. В июле минувшего года показатель составил 1 447.

Во второй месяц лета узами брака решили связать себя 1 004 пары (1 030 - в июле 2021-го), развод оформили 449 (559).

В регионе за январь - июль родилось 4 815 человек, скончались 11 834. Естественная убыль - 7 019 человек.

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Гость||

Спасибо за дамате от него все мрут

Гость||

бабы ещё нарожают


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