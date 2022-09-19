«Термодом» продолжает вручать ключи от ЖК «Новелла»

19.09.2022 | 15:37

Еще больше радостных комментариев слышно в районе первых сданных «Термодомом» домов жилого комплекса «Новелла» в Пензе. Там продолжается приемка квартир, и хозяева явно довольны.

Жилой комплекс «Новелла» - это новая история, которая уже начинается. Выгодное расположение - вблизи парков, скверов и развитой деловой и коммерческой инфраструктуры. Внутри ЖК много современных решений для комфортной жизни.

Больше информации о проектах и ценах - на termodom-pnz.ru, по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла»: ООО СЗ «Новэлла-1» и ООО СЗ «Новэлла-2». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.