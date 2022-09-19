Сетевое издание|18+|Понедельник|19 сен 2022|16:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

«Термодом» продолжает вручать ключи от ЖК «Новелла»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Еще больше радостных комментариев слышно в районе первых сданных «Термодомом» домов жилого комплекса «Новелла» в Пензе. Там продолжается приемка квартир, и хозяева явно довольны.

Жилой комплекс «Новелла» - это новая история, которая уже начинается. Выгодное расположение - вблизи парков, скверов и развитой деловой и коммерческой инфраструктуры. Внутри ЖК много современных решений для комфортной жизни.

Больше информации о проектах и ценах - на termodom-pnz.ru, по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла»: ООО СЗ «Новэлла-1» и ООО СЗ «Новэлла-2». Все проектные декларации на https://наш.дом.рф.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте