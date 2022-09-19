Пензенцам рассказали, какую воду пить, чтобы жить долго

19.09.2022 | 10:14

Самый простой и доступный каждому способ жить долго - употребление правильной воды. Ученые считают, что процесс старения - это, по сути, обезвоживание клеток нашего тела. Соблюдая питьевой режим можно не только укрепить здоровье, но и продлить жизнь на долгие годы.

Научно обоснован факт существования «живой» воды, которая способна очистить межклеточное пространство в организме, насытить клетки кислородом и полезными веществами. В результате человек набирается сил и энергии.

Эксперты Роскачества пояснили, что «живая» вода имеет отрицательные заряды окислительно-восстановительного потенциала, такие же, как и у жидкости в организме человека. Именно поэтому она приносит пользу и очищает кровь.

Воду с положительными зарядами называют «мертвой» и бесполезной для здоровья.

Считается, что питьевая вода, добытая из артезианских скважин, как раз и имеет отрицательный ОВП.

Однако такая вода должна содержать еще и правильный баланс микроэлементов и иметь приемлемый уровень жесткости. В тех регионах России, где вода не сбалансирована по составу, число долгожителей значительно меньше. А вот в Абхазии, Дагестане, Якутии и некоторых районах Северного Кавказа, где вода более мягкая, количество долгожителей только растет.

В Росстате рассказали, что по итогам прошлого года ожидаемая продолжительность жизни в Пензенской области составляет почти 69,9 года. Врачи уверены, что показатель вполне может повыситься до 81,9 при условии соблюдения здорового образа жизни, который подразумевает употребление «живой» воды.

В Пензенской области проверенным питьевым источником является артезианская вода «Ключ здоровья». Ее добывают с глубины 180 метров близ сел Большая Валяевка и Ольшанка, в экологически чистом районе вдалеке от предприятий и на расстоянии от людских построек. Качество воды вот уже 15 лет контролирует лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области».

От любых видов загрязнений воду надежно защищают подземные породы, которые служат уникальным природным фильтром. По своему составу она содержит кальций, калий и магний в идеальных для здоровья пропорциях. В Центре жидкость также проверяют на уровень минерализации и жесткости, по всем показателям пензенскую воду «Ключ здоровья» называют живой.

При этом она доступна: ее можно купить в бутилированном виде в магазине, заказать доставку или набрать в бутылки самостоятельно в киосках, которые находятся в шаговой доступности от жилых домов. Пить «Ключ здоровья» - значит жить долго.