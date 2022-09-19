Более 100 студентов прошли практику в «Дамате» в 2022 году

19.09.2022 | 12:36

В группе компаний «Дамате» в 2022 году практику прошло рекордное для агрохолдинга количество студентов - более 100. Лучшим из них вручили 10 именных стипендий.

Практику ребятам организовали на крупнейших в Европе заводах по убою и переработке индейки, расположенных в Нижнеломовском районе, на молочной ферме по производству молока-сырья в Тюменской области, а также на заводе по переработке молока в Пензе.

Практические навыки получили студенты Пензенского аграрного университета, Пензенского государственного технологического университета, Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева (Москва), университета Cеверного Зауралья (Тюмень).

Заявки на практику подавались заранее, студенты выбирали удобное для них время.

Большая часть учащихся побывала на производстве весной и летом, во время плановых каникул. В свободное время ребята могли изучить успешный опыт деятельности современных агропромышленных предприятий на примере «Дамате». К началу учебного года практика была пройдена.

Со студентами работали более 50 сотрудников компании. Они курировали практику, передавали знания, делились опытом. Ребята осваивали такие направления, как ветеринария, технология глубокой переработки, растениеводство.

Кроме того, студентов обучили контролю соблюдения технологий производства и качества входящего сырья, познакомили с производственными циклами, они узнали принципы рецептур продукции глубокой переработки и правила составления технической документации.

Во время практики компания «Дамате» обеспечила студентам оплату питания, проживание, компенсировала расходы на медосмотр. Юноши и девушки получали достойную зарплату, а приобретенный стаж занесен в их трудовые книжки.

В конце практики студенты прошли тестирование, по результатам которого можно устроиться в агрохолдинг стажером.

Вот уже четыре года «Дамате» реализует молодежный проект «Новое поколение» для того, чтобы создать качественный кадровый резерв, подготовить будущих квалифицированных сотрудников, привлечь молодых людей в компанию. За это время участниками проекта стали более 1 000 студентов.

На сегодняшний день число сотрудников ГК «Дамате» превышает 10 000 человек. Агрохолдинг постоянно создает новые рабочие места, трудоустраивает не только специалистов с опытом работы на производстве и в сельском хозяйстве, но и молодежь, работников из других отраслей.

Об актуальных вакансиях в компании можно узнать по ссылке и на сайтах hh.ru и superjob.ru.