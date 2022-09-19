Авито протестировал новую российскую платформу машинного обучения

19.09.2022 | 13:23

Авито внедрил в тестовом режиме разработку российской компании oneFactor - платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. На основании данных, подключенных к платформе, была построена модель для эффективного и оперативного предотвращения потенциально небезопасных регистраций.

ML-платформа oneFactor была запущена в коммерческую эксплуатацию в начале 2022 года. С ее помощью можно строить аналитические модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг.

Дополнив существующие ML-инструменты программным обеспечением oneFactor, Авито улучшил алгоритмы анализа и предсказания поведения пользователей: сопоставляя данные разных аккаунтов, система может находить между ними неочевидные связи и не допускать повторной регистрации нарушителей. Таким образом, у компании появился еще один эффективный инструмент для проверки гипотез на данных телеком-оператора.

«Для нас важно работать проактивно, не давая нарушителям возможности получить доступ к Авито. Сегодня сервисы, основанные на больших данных, - это важный источник создания дополнительной ценности продукта и инструмент решения бизнес-задач, в том числе в рамках работы с безопасностью пользователей. Авито не первый год использует машинное обучение для анализа контента на платформе и поведения пользователей. Алгоритмы модерации ежедневно анализируют до 8 млрд кликов, выявляя потенциально небезопасные действия пользователей и определяя невидимые связи между аккаунтами. Сотрудничество с oneFactor поможет нам продолжить развитие «умных» алгоритмов и оставаться одной из самых безопасных интернет-платформ на рынке», - отмечает директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев.

Платформа oneFactor является отечественной разработкой и не зависит от решений иностранных поставщиков. Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Продукты на основе больших данных являются одним из ключевых драйверов роста российской экономики. Одна из ключевых задач нашей компании - предоставление нашим партнерам высококачественного инструментария и экспертизы для решения задач бизнеса с помощью машинного обучения. И мы рады, что наши клиенты используют отечественные высокотехнологичные разработки для решения своих задач и задач своих пользователей», - комментирует генеральный директор oneFactor Станислав Мурин.