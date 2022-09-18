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Общество

В Росстате обнародовали данные об умерших в июле пензенцах с COVID

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В Пензенской области в июле зарегистрировали смерть 50 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Данные обнародованы на сайте Росстата.

Для 49 пациентов COVID-19 назван основной причиной смерти, вирус был идентифицирован. У одного жителя области инфекцию отнесли к «прочим важным состояниям», по заключению специалистов, она не оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в июле сообщил о 38 умерших от коронавирусной пневмонии пензенцах.

Согласно данным Росстата, за январь - июль в регионе скончались 1 259 человек, заразившихся коронавирусом (233 - в январе, 371 - в феврале, 387 - в марте, 114 - в апреле, 62 - в мае, 42 – в июне).

Всего за период эпидемии зафиксирована гибель более 7 500 инфицированных, из них 5 654 - в 2021-м.

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Гость||

И чо делать?

Гость||

А сколько людей вообще умерло за июль?

Гость||

"С" это не "От"...


Имя: Гость
Комментарий:

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