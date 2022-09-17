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Общество

В пензенском музее провели занятие к 210-летию Бородинской битвы

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Жестяная коробочка стала главной героиней мероприятия в краеведческом музее. 7 сентября - 210-летняя годовщина со дня Бородинского сражения. По этому случаю с детьми провели просветительское занятие.

«Такие кондитерские коробочки выпускались по случаю 100-летия победы над Наполеоном - в 1912 году. Там хранились конфеты и сладости. Наша коробочка особенная - тут хранятся секреты и истории», - рассказала специалист по просветительской работе Елена Головач.

Сотрудники музея постарались сфокусировать внимание детей не на ужасах войны, а на бытовых и отчасти романтических моментах. Каждый предмет в коробке - символ отдельной сферы жизни людей того времени.

«С бородинским хлебом связано очень много легенд. Мы рассказывали о рационе солдат, об истории возникновения этого продукта», - пояснила Елена Головач.

Старинное кольцо - хранитель истории любви генерала Александра Тучкова и Маргариты Нарышкиной, основательницы Спасо-Бородинского монастыря.

Детям рассказали, как жили жены тех, кто ушел воевать. Кто-то оставался дома, но находились и самоотверженные дамы, готовые вслед за любимыми идти в бой.

Родители на уроке тоже не сидели без дела. Все вместе «перебирались через болото» по выступам. Действовать нужно слаженно, один оступился - и все сначала.

Это занятие стало дебютом в 2022 году. Следующее проведут 1 октября, его посвятят истории гончарного дела. Без самодельной глиняной игрушки никто не уйдет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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